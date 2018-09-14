На заседании по делу Януковича адвокаты пытались помешать выступлению госзащитника

Вчера, 00:01

Бесплатному адвокату во время его выступления на дебатах всячески мешали: требовали отвода судей и своего коллеги

Виктор Янукович. Фото: AFP
Виктор Янукович. Фото: AFP

Адвокаты, работающие на беглого экс-президента Виктора Януковича по договору, обвинили государственного защитника Юрия Рябовола в предательстве. Якобы он работает на стороне следствия. Бесплатному адвокату во время его выступления на дебатах всячески мешали. Требовали отвода судей и своего коллеги. Почти час трио защитников Януковича говорило одновременно.

Ранее Киевская местная прокуратура №5 открыла уголовное производство против частных адвокатов экс-президента Виктора Януковича за то, что они препятствовали его государственному защитнику. 

Как сообщалось, завершено расследование в отношении 30 налоговиков времен Януковича.

Тем временем Янукович отказался от нового госадвоката. На прошлом заседании Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, затем суд постановил назначить другого – Рябовола.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восемь свидетелей со стороны защиты.

Также сообщалось, что 31 июля в суд неожиданно явился новый адвокат Януковича. Оказывается, экс-гарант подписал соглашение на защиту с Александром Байдыком и тот уже потребовал не менее месяца на ознакомление с материалами дела.
суд, Янукович, госизмена

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"Сегодня"

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