НАБУ начало расследование против Грицака: в чем подозревают экс-главу СБУ

Следователи Национального антикоррупционного бюро завели уголовное производство в отношении уволенного в августе бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Об этом сообщают "Украинские новости".
Производство по факту возможного совершения Грицаком уголовных преступлений зарегистрировали в соответствии с решением суда. В то же время, квалификация производства не уточняется.
Как отмечается, заявление о совершении экс-главой СБУ целого ряда уголовных преступлений – злоупотребления служебным положением, превышения служебным положением, служебного подлога, хищения средств, госизмены и шпионажа – поступило в НАБУ еще 4 октября.
Тогда производство начато не было. 25 октября суд обязал НАБУ начать расследование.
Напомним, ранее в этом месяце мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал в студии программы "Сегодня" на телеканале "Украина" производства, открытые против него в НАБУ.
Также ранее сообщалось, что сотрудники национального агентства завершили расследование относительно наличия недостоверной информации в электронных декларациях одесского городского главы Геннадия Труханова.
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