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Начался рабочий визит Порошенко в Германию

Сегодня, 11:22

12 апреля самолет президента приземлился на немецкой земле

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию, куда на встречу в Берлине его пригласила немецкий канцлер Ангела Меркель.

"Начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия", – написал глава государства на своей странице в Facebook 12 апреля.

Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт рассказал, что у Меркель с Порошенко запланирован на этот день совместный обед, после чего они выступят перед прессой.

Напомним, 1 апреля немецкий канцлер и президент Украины обсудили первый тур выборов президента. В телефонном режиме глава украинского государства и немецкий канцлер отметили честность и состязательность избирательного процесса в Украине.


Мы также писали, что в этот же день у Порошенко и его соперника во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского запланирована встреча с другим европейским лидером – президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

По этому поводу спикер президентского предвыборного штаба Олег Медведев, сказал, что Зеленскому "было бы полезно слезть со сценических подмостков и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе и международной, и начать получать хоть какой-то опыт".

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Тег Германия, Порошенко, Меркель, рабочий визит

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