Надавив на Украину, Трамп нарушил закон: эксперт об импичменте в США

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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Заморозив военную помощь для Украины президент США Дональд Трамп нарушил американский закон и теперь для Сената рассмотрение дела об импичменте станет серьезным тестом.

Эксперт по вопросам международной политики "Украинского института будущего" Илья Куса в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что это не просто слова какого-то американского политика, а с соответствующим заявлением выступила на днях Счетная палата.

"Это же не просто какой-то демократ сказал. Это заявление достаточно авторитетного органа в Штатах, что есть закон, который был принят еще в 1974 году, и то, что утверждено Конгрессом (а в данном случае это военная помощь Украине – Авт.) – нельзя менять. И президентская Администрация не имела права замораживать помощь. Но выйдет ли из этого что-то по сути? У республиканцев все карты на руках и они могут закончить весь процесс по импичменту за две недели. Но они тоже взвешивают, насколько это будет целесообразно в виду заявлений Парнаса и Счетной палаты. Поэтому этот процесс станет тестом Сената – насколько этот орган "живой" по выполнению своих функций в плане сдержек и противовесов", – сказал он.

Подробней о ситуации с делом американского президента читайте в материале "Сегодня" Импичмент Дональду Трампу: чего ждать от "суда" в Сенате.

Напомним, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат. Первые заседания состоятся 21 января. Также стало известно, что в Сенате собираются ускоренно рассмотреть импичмент Трампа.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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