Импичмент Дональду Трампу: чего ждать от "суда" в Сенате

Фото: REUTERS/Tom Brenner

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Во вторник, 21 января в 20:00 по Киеву (в 13:00 по Вашингтону) в Сенате начнется публичный "суд" над Дональдом Трампом. Президента США обвиняют по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование Конгрессу расследовать дело об импичменте. Республиканцы, которые контролируют Сенат (у них 53 места из 100), рассчитывают пройти весь процесс за две недели, а то и быстрее. Демократы заинтересованы затянуть "суд", особенно накануне президентских выборов в Штатах. Эксперты сомневаются, что сенаторы признают Трампа виновным. Ведь в истории импичментов еще никогда сенаторы не отправляли американских президентов под суд. Однако все будет зависеть от доказательств, которые Конгресс подал в Сенат, и от согласия республиканцев вызвать для дачи показаний ценных свидетелей. Среди них – бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Почему Трампу обьявили импичмент?

Поводом для начала процедуры импичмента стал июльский телефонный звонок Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на украинского визави с целью заполучить компромат на своего вероятного соперника на предстоящих выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы обвиняют Дональда Трампа в "заморозке" военной помощи Украине почти на $400 млн в обмен на согласие Владимира Зеленского открыть уголовное дело против Джо Байдена или его сына Хантера по делу газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой и входил Хантер Байден.

Процедуру импичмента в Конгрессе демократы инициировали в конце сентября. В середине декабря конгрессмены проголосовали по двум статьям обвинений: злоупотребление властью и препятствование Палате представителей, собственно, расследовать дело об импичменте. Голосование Конгресса о передаче этих статей в Сенат состоялось лишь через месяц – 15 января.

Что будет происходить в Сенате?

Дональд Трамп – третий в истории президент, которому объявляют импичмент. До него были 17-й президент США Эндрю Джонсон за увольнение военного секретаря, что не входило в его полномочия, и 42-й президент Билл Клинтон, которого обвиняли в даче ложных показаний суду и препятствовании правосудию на фоне скандала о связи с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

Официальное рассмотрение процедуры импичмента Дональду Трампу в Сенате стартовало 16 января. Сегодня, 21 января, начинаются первые публичные заседания. Сто сенаторов выступят в качестве суда присяжных. Прокурорами на "суде" в Сенате будут семь "менеджеров импичмента" из Конгресса.

Источник в Белом доме сообщил The Washington Post, что рассмотрение дела об импичменте в Сенате займет не больше двух недель. В понедельник и сам Трамп публично заявил, что "Сенат в ускоренном порядке должен отклонить неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента".

По словам Майка Карпентера, старшего директора Центра Пенна-Байдена, продолжительность судебного разбирательства в Сенате будет полностью зависеть от того, будут ли разрешены свидетели и документы в соответствии с правилами Сената в качестве доказательств.

"Республиканцы в Сенате неохотно идут на то, чтобы заслушать свидетелей или изучить документы. Это издевательство над процедурой. Если им удастся это протащить, не вызывая новых свидетелей, то все это можно сделать всего за несколько дней. Правильное же судебное разбирательство по допросу и перекрестному допросу свидетелей, вероятно, займет гораздо больше времени", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл предлагает пойти по быстрой процедуре, аналогичной той, которая применялась в отношении Билла Клинтона 20 лет назад и продлилась около пяти недель. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер считает, что Сенат должен провести "справедливые слушания с вызовом свидетелей и предоставлением необходимых документов". Кроме того, спикер Конгресса Нэнси Пелоси настаивает на вызове новых свидетелей, к примеру, Джона Болтона, который уже согласился дать показания.

Новые материалы и свидетели

Через два дня после голосования конгрессменов о передаче статей обвинения в Сенат, 17 января, демократы Палаты представителей опубликовали новые материалы по этому делу, которые им предоставил Лев Парнас – бизнесмен украинского происхождения, близкий соратник личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Позже в интервью CNN сам Лев Парнас сделал столько громких заявлений, что, по словам экспертов, они явно повлияют на "суд" в Сенате. Более того, по словам эксперта по вопросам международной политики "Украинского института будущего" Ильи Кусы, на днях Счетная палата заявила, что у Трампа нарушили закон, заморозив военную помощь Украине.

"Это же не просто какой-то демократ сказал. Это заявление достаточно авторитетного органа в Штатах, что есть закон, который был принят еще в 1974 году, и то, что утверждено Конгрессом (а в данном случае это военная помощь Украине – Авт.) – нельзя менять. И президентская Администрация не имела права "замораживать" помощь. Но выйдет ли из этого что-то по сути? У республиканцев все карты на руках и они могут закончить весь процесс по импичменту за две недели. Но они тоже взвешивают, насколько это будет целесообразно в виду заявлений Парнаса и Счетной палаты. Поэтому этот процесс станет тестом Сената – насколько этот орган "живой" по выполнению своих функций в плане сдержек и противовесов", – сказал сайту "Сегодня" Илья Куса.

Дональд Трамп отрицает, что знаком с Львом Парнасом, которого в США обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. А вот сам Парнас говорит, что общался с соратниками Петра Порошенко и Владимира Зеленского по указанию Руди Джулиани, а последний, в свою очередь, – по указаниям самого Трампа. К тому же, Лев Парнас утверждает, что о "заморозке" всей финансовой помощи Украине, а не только военной, в обмен на компромат на Байдена знали все приближенные к Трампу. А вот Джон Болтон, по словам Парнаса, противостоял этому плану и может рассказать больше деталей. Поэтому сейчас показания Джона Болтона – на вес золота.

Майк Карпентер, наоборот, считает, что детали по делу об импичменте в Сенате во многом еще предстоит выяснить.

"Тем не менее, комментарии, сделанные несколькими сенаторами-республиканцами СМИ (сенатор Линдси Грэм и Митч Макконнелл, лидер большинства в Сенате, заявили, что не останутся совсем беспристрастными участниками процесса – Авт.), до сих пор указывают на то, что ряд видных законодателей готовы скрыть злоупотребление властью президентом, поставив интересы своей партии выше интересов страны", – считает Майк Карпентер.

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