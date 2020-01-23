"Надо выделяться": Зеленский оценил свою поездку на форум в Давос

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) считает, что у Украины есть поддержка западных инвесторов. Об этом он сказал во время визита в Израиль, передает Офис главы государства.

Он напомнил, что провел важные встречи на полях экономического форума.

"У нас есть эта поддержка. К нам совсем по-другому относятся, нам верят. Надо открывать Украину, отбрасывать такие слова, как "коррупционная", "устаревшая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии. Я не впервые приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова", – сказал Зеленский.

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Глава государства также отметил важность работы Украинского дома в Давосе.

"Мне кажется, что это следует расширять, надо выделяться. Если ты хочешь, чтобы именно к тебе заходили (инвестиции – ред.), нужно постоянно разговаривать с инвесторами", – подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины находился в Давосе 22 января. Во время своего выступления Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в Украину. По его словам, окаменелому миру нужно чудо, а Украина – именно то место, где случаются чудеса.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко, который тоже находился в Давосе, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, как восприняли выступление Зеленского. По его мнению, глава государства послал абсолютно правильные сигналы, как политическим, так и бизнесовым мировым лидерам.

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