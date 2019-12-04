Наливайченко представил план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины

Валентин Наливайченко. Фото: пресс-служба политика

Национальный план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины опубликовал нардеп из фракции "Батькивщина", секретарь парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Валентин Наливайченко, передает пресс-служба политсилы.

"Уже завтра к нормандской встрече в Париже доработанный план действий направим президенту Зеленскому, чтобы 9 декабря он не был с пустыми руками", – отметил Наливайченко.

Как отмечается, соавторами документа стали участники круглого стола "Евроинтеграция + реинтеграция Донбасса = формула успеха Украины", который прошел 28 ноября в парламенте.

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Для международных партнеров в нормандском формате должна прозвучать единая сильная позиция Украины, которая знает, что делать для своих граждан, для деоккупации своей территории, убежден Наливайченко.

В пресс-службе отметили, что этот план предусматривает конкретные шаги в восьми областях жизни – международной, безопасности, экономической, социальной, информационной, медицинской, экологической и в местном самоуправлении.

Напомним, что 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров Нормандской четверки – Украины, России, Франции и Германии. Что по этому поводу говорят и какие прогнозы дают эксперты, читайте в статье "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж" на нашем сайте.

Кроме того, как уже сообщалось, президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам на тему будущих переговоров в "нормандском формате" в Париже.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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