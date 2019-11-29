Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж

Сайт «Сегодня» вместе с экспертами выяснил, с чем Украина едет в Париж, на чем будет настаивать Путин, и может ли Россия пойти на эскалацию

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Чуть больше чем через неделю 9 декабря в французской столице состоится первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Этому предшествовали шаги со стороны Украины. Сначала мы согласились на "формулу Штайнмайера", которая еще должна быть вмонтирована в украинский закон, гарантирующий Донбассу особый статус. Потом пошли на разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской, отремонтировав там мост.

Но уже сейчас в Москве намекают, что этого недостаточно. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что к 31 декабря 2019 (когда истекает срок действующего закона об особом статусе Донбасса) Верховная Рада примет совершенно новый закон по Донбассу, куда будет вмонтирована "формула Штайнмайера", которая и предусматривает механизм обретения Донбассом особого статуса. На это в ОРДЛО ответили, что новый закон им не нужен, их вполне устраивает ныне действующий. А Владимир Путин повысил градус напряжения:

"Это абсолютно ключевой вопрос. Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон по Донбассу. Какой? Если будет принято что-то, что не будет согласовано с "ЛНР"/"ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик. Ведь "формула Штайнмайера" нужна для имплементации этого закона, 31 декабря истекает срок его действия. Что мы будем обсуждать в Нормандском формате?".

Более того, на днях глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что на саммите в Париже "Россия будет призывать Киев начать прямой диалог с Донбассом". Это давняя песня Кремля, призванная снять санкции с России, показав, таким образом, что это внутриукраинский конфликт, а не война России против Украины. Более того, российская сторона активно вбрасывает информацию о том, что четверка уже согласовала итоговое заявление саммита в Нормандском формате. На этом фоне официальный Киев уже неделю молчит, не подтверждая и не опровергая эту информацию.

По информации опять же российской стороны, в Париже могут пройти и двусторонние переговоры Зеленского и Путина тет-а-тет без свидетелей. А после телефонного разговора Зеленского и Путина в понедельник, 25 декабря стало понятно, что к мирным переговорам по Донбассу в Париже добавятся еще и газовые.

За неделю до первой после трехлетнего перерыва встречи лидеров Нормандского формата сайт "Сегодня" вместе с экспертами выяснил, с чем Украина едет в Париж, на чем будет настаивать Путин, и может ли Россия пойти на военную эскалацию, если Украина не согласится выполнять прихоти Кремля.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Литву заверил, что уступок России на переговорах в Нормандии не будет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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