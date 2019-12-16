Нападение на "слугу народа" Ананченко было инсценировкой: в СБУ раскрыли детали

Фото: Михаил Ананченко/Facebook

Служба безопасности Украины инсценировала нападение на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанные с его государственной и общественной деятельностью", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, организатор заплатил группе лиц за нападение на нардепа.

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Исполнителей преступного "заказа" разоблачили до совершения насильственных действий. Их "взяли под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предотвращено".

С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщение "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей.

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В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору преступления.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что правоохранительные органы предупредили о возможных нападениях на депутатов от "Слуги народа" на этой неделе.

Напомним, совсем недавно новости "Сегодня" писали о том, как в Раде "слуги народа" подрались из-за женщины. Ирина Верещук рассказала, что произошло внутри политической силы и кто виновник конфликта.

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