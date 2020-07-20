НАПК взялось за декларации Зеленского и Порошенко

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко и действующего гаранта Владимира Зеленского, который недавно уже получил два админпротокола от НАПК.
Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.
Всего антикоррупционеры проверят декларации 13 высокопоставленных чиновников.
"В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", – говорится в заявлении.
Также НАПК начало проверять следующих лиц:
- Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
- Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;
- Илья Емец, бывший министр здравоохранения;
- Андрей Загороднюк, бывший министр обороны;
- Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;
- Евгений Нищук, бывший министр культуры;
- Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;
- Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
- Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания";
- Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ "Печерскжитло".
Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский показывал свою декларацию за 2019 год, в которой указал информацию об имуществе, доходах, расходах. Так, семья Зеленских выплатила налоги в бюджет на сумму 3,6 млн гривен. Всего за первые полгода президентства его зарплата составила 208 787 грн.
В свою очередь в мае прошлого года Петр Порошенко показал доходы за 2019 год. Вся президентская зарплата ушла на благотворительность, а основной статьей расходов стал избирательный фонд.
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