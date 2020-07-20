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НАПК взялось за декларации Зеленского и Порошенко

20 июля, 12:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Антикоррупционеры проверят доходы и расходы бывшего и действующего президентов за 2018 и 2019 годы

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко и действующего гаранта Владимира Зеленского, который недавно уже получил два админпротокола от НАПК.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

Всего антикоррупционеры проверят декларации 13 высокопоставленных чиновников.

"В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", – говорится в заявлении.

Также НАПК начало проверять следующих лиц:

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  • Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
  • Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;
  • Илья Емец, бывший министр здравоохранения;
  • Андрей Загороднюк, бывший министр обороны;
  • Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;
  • Евгений Нищук, бывший министр культуры;
  • Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;
  • Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
  • Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания";
  • Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ "Печерскжитло".
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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский показывал свою декларацию за 2019 год, в которой указал информацию об имуществе, доходах, расходах. Так, семья Зеленских выплатила налоги в бюджет на сумму 3,6 млн гривен. Всего за первые полгода президентства его зарплата составила 208 787 грн.

В свою очередь в мае прошлого года Петр Порошенко показал доходы за 2019 год. Вся президентская зарплата ушла на благотворительность, а основной статьей расходов стал избирательный фонд.

Смотрите также декларацию одного из самых богатых "слуг народа" Андрея Геруса:

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декларация Владимир Зеленский Петр Порошенко НАПК

Источник: Сегодня

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