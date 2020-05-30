28 млн дохода и квартира в Британии: Зеленский показал декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Доходы главы государства и его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн. Об этом написали на сайте Офиса президента.

Известно, что семья Зеленских выплатила налоги в бюджет на сумму 3,6 млн гривен.

С мая 2019 Владимир Зеленский не является предпринимателем, он получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной зарплаты с мая по декабрь 2019 составила 208 787 грн.

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"В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского. В частности, в 2019 году семья Президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский задекларировал 4 млн 423 тысячи грн, получены от продажи недвижимости Киеве, на улице Большой Васильковской. Имущество принадлежало его жене.

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Кроме того, семья Президента продала корпоративные права двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 000 144 гривны.

Весной 2019 нынешний глава государства избавился от акций компании Green Family LTD, а также четырех торговых марок, зарегистрированных в России.

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"Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited. Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя. Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 млн 810 тысяч гривен. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией Большой четверки, составила 14 млн 650 тысяч гривен. На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5,48 млн гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли", – добавили в Офисе президента.

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