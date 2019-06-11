Нардеп Бухарев назначен главой Службы внешней разведки
Член Верховной Рады и бывший первый заместитель главы СБУ теперь возглавит СВР
Действующий народный депутат Верховной Рады Украины Владислав Бухарев возглавит Службу внешней разведки страны вместо уволенного еще экс-президентом Петром Порошенко Егора Божка.
Об этом на брифинге 11 июня в Киеве сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", – заявил он
С декабря 2007 по март 2010 новый глава внешней разведки Украины занимал пост первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации — начальника налоговой милиции.
Кроме того, в марте 2014 года он был назначен первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией.
Позже в этом же году Бухарев прошел в Раду по одномандатному округу от партии "Батькивщина".
Напомним, что Владиславу Бухареву прочили должность руководителя СВР. Слухи об этом ходили еще с прошлого месяца, однако тогда утверждалось, что это решение еще не было окончательно утверждено и находилось в стадии обсуждения.
Как мы уже писали, Бухарев сменит на своей новой должности временно исполнявшего обязанности главы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко, который был назначен Порошенко.
О других назначениях президента Владимира Зеленского смотрите подробнее в видеосюжете:
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