Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Нардеп Бухарев назначен главой Службы внешней разведки

11 июня, 16:00

Член Верховной Рады и бывший первый заместитель главы СБУ теперь возглавит СВР

Владислав Бухарев. Фото: facebook.com/buharev.page
Владислав Бухарев. Фото: facebook.com/buharev.page.

Действующий народный депутат Верховной Рады Украины Владислав Бухарев возглавит Службу внешней разведки страны вместо уволенного еще экс-президентом Петром Порошенко Егора Божка.

Об этом на брифинге 11 июня в Киеве сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", – заявил он

Читайте также

С декабря 2007 по март 2010 новый глава внешней разведки Украины занимал пост первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации — начальника налоговой милиции.

Кроме того, в марте 2014 года он был назначен первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

Позже в этом же году Бухарев прошел в Раду по одномандатному округу от партии "Батькивщина".

Напомним, что Владиславу Бухареву прочили должность руководителя СВР. Слухи об этом ходили еще с прошлого месяца, однако тогда утверждалось, что это решение еще не было окончательно утверждено и находилось в стадии обсуждения.

Как мы уже писали, Бухарев сменит на своей новой должности временно исполнявшего обязанности главы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко, который был назначен Порошенко.

О других назначениях президента Владимира Зеленского смотрите подробнее в видеосюжете: 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, назначение, СВР, бухарев, служба внешней разведки

Вы сейчас просматриваете новость " Нардеп Бухарев назначен главой Службы внешней разведки". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский назначил секретаря СНБО: названо имя

28 мая, 16:22

Глава государства перевел своего экономического советника в новый статус

Зеленский изменил состав СНБО

31 мая, 15:37

Главой СНБО является Владимир Зеленский

Украинский топ-дипломат назначен послом в экзотической стране

11 мая, 18:21

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко стал чрезвычайным и полномочным послом на Ямайке

Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ

22 мая, 12:54

Руководитель "Квартала 95" и близкий друг нового президента будет отвечать за борьбу с коррупцией

Зеленский назначил троих советников

21 мая, 20:51

Президент подписал указы о новых кадровых назначениях

Первые назначения Зеленского: о чем говорят кадровые решения президента

22 мая, 12:29

Среди окружения Зеленского есть как профессионалы, так и люди, компетентность которых вызывает сомнения

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Смолов отжег о выбежавшей болельщице

6 привычек, которые программируют на бедность

Украинцы стремительно стареют: что происходит

Украинская ответочка России

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Как желатин спасает наши суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь