Нардеп Скороход заразила коронавирусом своего грудного ребенка

На 15-й день болезни ее состояние не улучшилось

Повторный тест на коронавирус у внефракционного нардепа Анны Скороход, которая два дня добивалась теста, показал положительный результат, а 4 апреля у ее ребенка тоже диагностировали COVID-19.

Об этом сообщила сама нардеп.

"С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их еще больше",

– написала Скороход в своем Telegram-канале.

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Также Скороход рассказала, чтона 15-й день болезни ее состояние не улучшилось. По ее словам, температура тела до сих пор держится выше 38. Она также предположила, что переносит повторное заражение коронавирусом.

Напомним, что в Верховной Раде восемь депутатов, заразившихся коронавирусом. Двое из них уже вылечились. При этом установлены депутаты из "группы риска", которых могли заразить их коллеги.

По состоянию на 09:00 6 апреля в стране официально подтверждено 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровели и еще для 45 диагноз оказался смертельным.За сутки зафиксировано 143 новых случая заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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