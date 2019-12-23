Три депутата месяц не голосовали в Раде: названы имена

Только два депутата на весь парламент участвовали в 100% голосований в декабре

/ Фото: Сегодня

Некоторые нардепы в Верховной Раде так "стараются" проголосовать, что "кнопкодавят" за других и даже сооружают "кнопконажиматели". Однако были и такие депутаты, которые в декабре не приняли участия ни в одном голосовании.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Как выяснилось, в текущем месяце (до Нового года больше не будет заседаний) не принимали участия ни в одном голосовании в сессионном зале народные депутаты Любовь Шпак ("Слуга народа"), Роман Иванисов (внефракционный) и Виталий Данилов ("Батькивщина"). Согласно данным электронной системы "Рада", все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение месяца, и причины не указаны.

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Отмечается, что всего в декабре было 532 голосования, в которых 51 депутат принял участие лишь в половине их них, при этом восемь народных избранников пропустили 90% голосований.

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"Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, находятся достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуацию, а потому не станет стимулом голосовать чаще", – пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

В то же время два депутаты отличились плодотворной работой – Руслан Князевич из "Европейской солидарности" и Александр Бакумов от "Слуги народа" приняли участие в 100% голосований. Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине вступили в силу наказания для депутатов-прогульщиков. Согласно новому закону, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.

А тем временем напомним, что содержание депутатов для налогоплательщиков недешевое дело. Народным избранникам нужны компенсации за аренду жилья, проезд в транспорте и телефонные разговоры по городской связи. Стало известно, сколько стоит один депутат.

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