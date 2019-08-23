Нардепы утвердили Временный президиум первой сессии новой Рады: подробности

Временный президиум первой сессии Верховной Рады прекращает свою деятельность после избрания председателя ВР

/ Фото: Л. Грубник, Сегодня

Подготовительная депутатская группа Верховной Рады утвердила шесть кандидатур в члены Временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины.

Так, во временный президиум войдет лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков как председатель Подготовительной депутатской группы.

Также в него войдет Руслан Стефанчук от партии "Слуга народа", Юлий Иоффе от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Андрей Кожемякин от партии "Батькивщина", Михаил Забродский от партии "Европейская солидарность", Ярослав Железняк от партии "Голос".

Как известно, Временный президиум первой сессии Верховной Рады прекращает свою деятельность после избрания председателя ВР.

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Ранее сообщалось, что фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.

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Согласно плану депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина. Схему размещения депутатов, составленную партией Владимира Зеленского, опубликовали СМИ.

Такая рассадка депутатов не нарушает регламент Верховной Рады, однако является нетрадиционной для украинского парламента. В предыдущих созывах Рады фракции рассаживались, преимущественно, по секторам. У каждой политсилы был доступ к проходам к трибуне, и часть мест в передних рядах занимала оппозиция.

Как мы писали ранее, во вторник, 20 августа, на заседании подгруппы подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" сообщили, что делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады.

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