"Народ Украины должен знать": Помпео сделал важное заявление

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Америка проводит единую политику в отношении Украины. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, который ранее сообщил, что Вашингтон улучшает техническое оснащение Украины для противодействия российской агрессии.

Он подчеркнул, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа сделала для помощи Украине больше, чем администрация возглавляемая президентом Бараком Обамой. Он также отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

"Мы воплощаем важную стратегию Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает", - подчеркнул Помпео.

"Предыдущая администрация отказывалась предоставлять оборонительные военные системы народу Украины, оставляя его незащищенным перед российскими силами, захватившими Крым и Донбасс на востоке Украины. Эта администрация это изменила. У них (украинцев) новый лидер – господин Зеленский и мы очень надеемся, что коррупция, которая давно вредит украинской экономике, будет искоренена при нем, и что мы сможем найти путь к уменьшению конфликта и чтобы дали возможность гордому народу Украины раскрыть свой потенциал", - сказал Помпео.

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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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