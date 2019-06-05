Генсек НАТО о встрече с Зеленским: Народ Украины заслуживает мира

Столтенберг отметил, что альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Фото: twitter.com/jensstoltenberg.

НАТО в дальнейшем будет оказывать мощную практическую помощь Украине. Об этом, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Приятно впервые поздравить Зеленского в штаб-квартире НАТО. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и будем в дальнейшем оказывать мощную практическую помощь. Народ Украины заслуживает мира", – написал генсек НАТО в Twitter.

Ранее мы сообщали о том, что генсек НАТО и президент Украины в ходе встречи в Брюсселе обсудили ситуацию в Донбассе, включая выдачу российских паспортов жителям региона.

Кроме того, на совместном брифинге с Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Брюсселе НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Украина в июле проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что альянс оказывает Киеву и политическую, и практическую поддержку.

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