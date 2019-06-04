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Зеленский уверен в активном развитии сотрудничества Украины и НАТО

4 июня, 18:47

Глава государства подчеркнул, что Украина должна сфокусироваться на реформах

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в перспективе Украина и НАТО смогут преобразовать имеющийся ныне уровень сотрудничества в полноценное союзничество, а также заявил, что одной из его первоочередных задач на посту главы государства является реальная реализация положений закона о нацбезопасности.

"Стабильная, демократическая и обороноспособная Украина является неотъемлемым элементом европейской безопасности. Я уверен, что наше особенное партнерство с Альянсом будет эффективно развиваться. Я надеюсь, что в перспективнее мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество", – сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна сфокусироваться на реформах.

"Сейчас мы должны сфокусироваться на нашем первоочередном задании – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО. Реальная реализация положений закона Украины о национальной безопасности является одним из моих первоочередных заданий – реформа СБУ, реформа разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны", – добавил Зеленский.

Также Зеленский подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса на членство в НАТО и Европейском Союзе.

"Стратегический курс Украины направлен на обретение полноценного членства в ЕС и НАТО", — сказал он после переговоров в Брюсселе с генсеком альянса Йенсом Столтенбер.

Зеленский поблагодарил его за "политическую и военную поддержку, которую Украина получает от альянса и его отдельных членов.

"Хочу придать новый импульс нашему участию в альянсе, — продолжал президента Украины. — Российская агрессия остается вызовом для Украины. Мы надеемся восстановить диалог Украина — НАТО на уровне глав государств, правительств и Минобороны".

При этом Зеленский высказался за сохранение тех механизмов, которые "удерживают Украину" на пути в НАТО.

"Но прежде нам нужно провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам альянса", — добавил он.

Как сообщалось, Североатлантический альянс и Украина в июле проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель и озвучил главную тему на переговорах. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России.


Напомним, на днях заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказывала, что ждет Зеленского в Брюсселе. Она считает, что это будут своего рода смотрины нового украинского президента.

Кроме того, советник президента рассказал, когда Зеленский может встретиться с Трампом. Администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи.

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Тег НАТО, Зеленский, Владимир Зеленский, агрессия, Столтенберг, российская агрессия, президент Украины

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Источники:

Интерфакс , ТАСС

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