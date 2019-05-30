Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Народный фронт" назвал политической попытку отправить Гройсмана в отставку

30 мая, 16:01

Депутаты понимают опасность создания вакуума власти, говорит Максим Бурбак

Владимир Гройсман в Раде / Фото: Кабинет министров Украины
Владимир Гройсман в Раде / Фото: Кабинет министров Украины.

Желание отправить правительство в отставку носит чисто политический характер. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента после попытки отставки премьер-министра Владимира Гройсмана сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Считаю, что этот вопрос стал уже политическим. Во время выступления с трибуны многие депутаты критиковали правительство, чтобы получить политические рейтинги для победы на выборах. Но те же критиканы по пятницам стоят возле ложи правительства со своими обращениями", – отметил он.

Бурбак отметил, что за отставку премьера не нашлось и 100 голосов, потому что депутаты понимают опасность создания вакуума власти.

"Это показательно, не собралось и 100 голосов. Ведь депутаты осознают, что парламент практически распущен и депутаты ушли на выборы. Нельзя создать хаос, нельзя, чтобы исполнительная ветвь власти была обезглавлена ​​и правительство не работало", – отметил руководитель фракции.

Он подчеркнул, что правительство Гройсмана есть за что благодарить. В частности, за то, что за три года его работы страна продолжала осуществлять реформы.

"Я лично хочу поблагодарить премьер-министра Владимира Гройсмана за то, что он три года продолжал тот курс реформ, который был начат в 2014 году правительством Арсения Яценюка. Мы все вместе в этом зале принимали необходимые законопроекты: по децентрализации власти и созданию ОТО, созданию "Новой украинской школы", выделению 5% ВВП на финансирование мер по безопасности и национальной обороны, феноменальные объемы строительства дорог и многое-многое другое. Мы совместно – и депутаты, и правительство – делали все, чтобы Украина шла по пути реформ", – резюмировал глава фракции "Народный фронт".

Напомним, Рада не отправила Гройсмана в отставкуСоответствующее решение поддержали только 97 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов за отказ уволить его и вотум доверия, и призвал парламентские фракции объединиться для скорейшего достижения изменений в стране.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Отставка Гройсмана не принята парламентом: все подробности онлайн".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кабмин, отставка, Гройсман, Бурбак, народный фронт, отставка премьера

Вы сейчас просматриваете новость " "Народный фронт" назвал политической попытку отправить Гройсмана в отставку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два пути: как Гройсман будет вести себя после отказа Рады принять его отставку

Сегодня, 15:35

По словам политолога, многим политсилам было невыгодно отпускать главу правительства в отставку

Нельзя допустить хаоса в экономике: "Народный фронт" не поддержал отставку Гройсмана

Сегодня, 14:17

Нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти, заявил Максим Бурбак

Гройсман отреагировал на отказ Рады уволить его

Сегодня, 13:53

Глава правительства выразил недовольство депутатами, которые его критиковали

"Обнуление доходов и непонятный курс": Гройсман объяснил, к чему приведет дефолт

Сегодня, 13:48

Премьер-министр призвал Раду не допускать кризиса

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Видео: Вася "Пельмень" вырубил "Руки-базуки" одним ударом

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Найден человек, испортивший Пугачевой звук на Юбилее

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Ученые нашли гигантскую особь самого опасного в мире шершня

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

5 необычных способов не болеть

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь