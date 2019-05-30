"Народный фронт" назвал политической попытку отправить Гройсмана в отставку
Депутаты понимают опасность создания вакуума власти, говорит Максим Бурбак
Желание отправить правительство в отставку носит чисто политический характер. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента после попытки отставки премьер-министра Владимира Гройсмана сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
"Считаю, что этот вопрос стал уже политическим. Во время выступления с трибуны многие депутаты критиковали правительство, чтобы получить политические рейтинги для победы на выборах. Но те же критиканы по пятницам стоят возле ложи правительства со своими обращениями", – отметил он.
Бурбак отметил, что за отставку премьера не нашлось и 100 голосов, потому что депутаты понимают опасность создания вакуума власти.
"Это показательно, не собралось и 100 голосов. Ведь депутаты осознают, что парламент практически распущен и депутаты ушли на выборы. Нельзя создать хаос, нельзя, чтобы исполнительная ветвь власти была обезглавлена и правительство не работало", – отметил руководитель фракции.
Он подчеркнул, что правительство Гройсмана есть за что благодарить. В частности, за то, что за три года его работы страна продолжала осуществлять реформы.
"Я лично хочу поблагодарить премьер-министра Владимира Гройсмана за то, что он три года продолжал тот курс реформ, который был начат в 2014 году правительством Арсения Яценюка. Мы все вместе в этом зале принимали необходимые законопроекты: по децентрализации власти и созданию ОТО, созданию "Новой украинской школы", выделению 5% ВВП на финансирование мер по безопасности и национальной обороны, феноменальные объемы строительства дорог и многое-многое другое. Мы совместно – и депутаты, и правительство – делали все, чтобы Украина шла по пути реформ", – резюмировал глава фракции "Народный фронт".
Напомним, Рада не отправила Гройсмана в отставку. Соответствующее решение поддержали только 97 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов за отказ уволить его и вотум доверия, и призвал парламентские фракции объединиться для скорейшего достижения изменений в стране.
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