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"Народный фронт": Ответственность за обстрелы позиций ВСУ несет страна-агрессор

7 июня, 16:24

Оправдывать агрессию России- это глупо, говорит Андрей Тетерук

Боевики размещают огневые позиции возле жилых кварталов
Боевики размещают огневые позиции возле жилых кварталов. Фото: AFP

За артиллерийские обстрелы позиций украинских военных, в результате которых прошлой ночью погибли двое защитников Украины, ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, над которыми якобы "потеряли контроль" .

Так на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук прокомментировал сегодняшнее сообщение президента Зеленского на президентском сайте по ночному обстрелу оккупантами позиций ВСУ на Донбассе, в результате чего погибли двое бойцов украинской армии . В комментарии глава государства заявил, что обстрелы "свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками", сообщает пресс-служба партии.

"Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над "наемниками" – это глупо. Администрации президента Украины следует руководствоваться прямой нормой действующего закона Украины", – заявил Тетерук.

Он отметил, что в законе говорится: "Принимая во внимание, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации, состоящих из регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам Российской Федерации, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, узурпировавшие выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины".

"За все происходящее на оккупированных территориях отвечает исключительно Россия как страна-агрессор, и никто другой", – подытожил Андрей Тетерук.

Напомним, за два дня ВСУ потеряли убитыми четыре человека и 15 – ранеными.


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Тег Зеленский, обстрелы, народный фронт, тетерук, боевики Донбасса

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