"Народный Фронт" выступил с заявлением по псевдовыборам на Донбассе

Сам замысел проведения псевдовыборов в ОРДЛО свидетельствует о намерении Путина обострять ситуацию и агрессивно давить на международное сообщество. Правовое значение этого фейка – ничтожно. Об этом говорится в заявлении партии "Народный Фронт".

"Кремль сознательно и цинично срывает даже призрачные шансы реализации Минских договоренностей. Российский режим вызывающе показывает, что его главная цель – шантаж Украины и Запада. Новый виток агрессии Москвы также заключается в активизации всей своей внешней агентуры.

Кремль готовит реванш и делает особый расчет на вмешательство в наши будущие выборы и в избирательные процессы по всей Европе и, среди прочего, избрание нового Европейского парламента.

Партия "Народный Фронт" призывает политические силы в Украине, а также всех международных партнеров категорически осудить очередную провокацию Кремля на Донбассе", – говорится в заявлении партии.

Кроме того, в политсиле подчеркнули, что надо прекратить верить в иллюзии любых договоренностей с Путиным.

"Нельзя умиротворять убежденного преступника. Только масштабное и солидаргое влияние на Кремль способно остановить агрессора от вражеских выпадов против всего свободного мира", – подчеркнули в политсиле.

Напомним, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября боевики проводят так называемые "выборы", приехали люди из 22-х стран мира, которые называют себя "международными наблюдателями".

В НАТО назвали так называемые выборы на оккупированном Донбассе угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины.