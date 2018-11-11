Какие "выборы", такие и "наблюдатели": Тука рассказал о ситуации в ОРДЛО

Оккупанты привезли людей из 22 стран на Донбасс, чтобы наблюдать за "выборами"

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября боевики проводят так называемые "выборы", приехали люди из 22-х стран мира, которые называют себя "международными наблюдателями".

Как сообщил в своем Facebook замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, фейковое "голосование", подготовленное боевиками, "идет по сценарию".

"Появились "международные наблюдатели", задача которых – "объективное освещение волеизъявления народа Донбасса". Как отмечают оккупанты, этот мусор они свезли из 22-х стран", – заявил он.

При этом Тука с сарказмом добавил, что "о качестве этого сброда свидетельствуют их личные данные".

"Один – гражданин Финляндии, который называет себя "главным редактором международного "агентства новостей". Точнее – администратор страницы в интернете. Второй – гражданин Германии. Глава объединения Левых сил в муниципалитете Квакенбурга – городка с населением в 12 тысяч человек. Какие "выборы" – такие и "наблюдатели", – отметил он.

По его словам, следующим шагом оккупантов должно стать начало кампании с лозунгами "услышать Донбасс", "это – выбор народа", "мы должны начать переговоры с избранными представителями народа Донбасса".

Отметим, что ранее президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, вынужденных проживать на оккупированных территориях Донбасса, не идти на псевдовыборы.

Напомним, ранее жители Донецка рассказали "Сегодня", что на "избирательные участки" пришло очень немного людей, и большинство из них – для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле мест "голосования".

Также мы писали о том, что в оккупированных районах Луганской области на псевдовыборах главные очереди собирались не возле "избирательных урн", а на продуктовых ярмарках.