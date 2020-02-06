Нас устраивает этот кандидат: Пристайко намекнул, кто будет новым послом США в Украине

В Киеве уже знают конкретно, чья кандидатура будет предложена

В Соединенных Штатах уже определились с кандидатурой нового посла, который будет работать в Украине.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал журналистам после пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом .

Глава МИД напомнил, что послов в США назначает президент, но кандидатуру посла еще предстоит утвердить Сенату (верхняя палата Конгресса).

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Он отметил, что на прошлой неделе во время визита в Украину госсекретаря США Майка Помпео украинская сторона была проинформирована, что уже завершена работа по определению кандидатуры нового посла США.

"Мы уже знаем конкретно, какой человек будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине", – сказал Пристайко.

Глава МИД выразил надежду, что в ближайшее время новый американский посол прибудет в Украину.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на представителей американской администрации назвали имя нового посла США в Украине. Назначение в Киев может получить директор связанного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон.

Среди других претендентов рассматривается и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, который 4 декабря посетил с визитом Киев.

Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

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