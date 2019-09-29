"Наш общий враг – Россия": в Конгрессе США пообещали помощь Украине

Американский конгрессмен заверил, что скандал с Трампом и Зеленским не испортит отношений с Украиной

Билл Паскрелл. Скриншот

Скандал с участием президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского не повлияет на поддержку Украины в Конгрессе – ни со стороны демократов, ни со стороны республиканцев.

Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" член группы поддержки Украины в Конгрессе, конгрессмен-демократ Билл Паскрелл.

"Эта ситуация только делает демократов сильнее в их отношениях с украинским народом. Мы взяли на себя обязательства, мы были частью Будапештского меморандума. Ни один президент не сможет это на что-то выменять. Мы никогда от меморандума не отступим, как это сделала Россия. Это наша работа – помогать украинскому народу. И мы будем продолжать делать то, что делаем", – сказал он.

Реклама

Стоит отметить, что после скандала с публикацией стенограммы разговора Трампа с Зеленским, только демократы высказывались в поддержку Украины. Однако, по словам Паскрелл, Киев не потеряет поддержку республиканцев.

"Поймите, они только сейчас набираются уверенности выразить свою позицию. Они пытаются удерживать умеренную позицию. Они не хотят никого разозлить. Но наш общий враг – это Россия. Я так на это смотрю – мы должны помогать Украине любым образом, независимо от того, мы республиканцы, или мы демократы. Президент (Дональд Трамп – ред.) должен отвечать перед американским народом, также, как и перед украинским народом, с которым, как он утверждает, он очень близок. Нельзя ставить своих друзей в такую ситуацию, если они действительно ваши друзья", – подчеркнул конгрессмен.

В тренде Отставка Данилюка в руках Зеленского: что нужно знать о секретаре СНБО

Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Отметим, что оба президента уже прокомментировали эту ситуацию. Так, Дональд Трамп утверждает, что представители Демократической партии США "угрожали" Зеленскому.

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели. Они обвинили меня в этом, но я этого не делал", – сказал американский лидер и добавил, что демократы не смогут победить на будущих выборах и подняли всю эту шумиху.

В свою очередь Зеленский заявил, что давить на него никто не может, и он не намерен быть причастным каким-то образом к выборам в других странах. В то же время он негативно отнесся к рассекречиванию подробностей разговора с Трампом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама