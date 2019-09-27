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Разговор Трампа с Зеленским: повлияет ли стенограмма на поддержку Украины

27 сентября, 16:36

Демократы обещают и дальше поддерживать Украину, но требуют полную расшифровку беседы президентов

/ Фото: AFP

Белый дом опубликовал неполную версию стенограммы июльского телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом на брифинге Украинского кокуса Конгресса США, в котором приняли участие восемь конгрессменов от Демократической партии, заявила представительница штата Огайо Марси Каптур.

"Это около пяти минут из получасового разговора. Мы хотим всю стенограмму целиком", – сказала конгрессвумен.

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Ее коллега от штата Нью-Йорк Нита Лоуи призвала поддержать правительство Украины "перед лицом российской агрессии", потому что Киев пытались использовать в узкопартийных интересах.

В то же время, конгрессмен Уильям Киттинг отметил, что поддержка Украины Конгрессом никак не обуславливается "чем-то вроде просьб президента об услуге сфабриковать политическую грязь" и не зависит от того, предпочитает ли кто-то "останавливаться в Трамп-тауэр, приехав в США".

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Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Как мы уже писали, телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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