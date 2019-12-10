"Нашу позицию легко понять": Путин объяснил несогласие с Зеленским по поводу границы

Президенты России и Украины на личных переговорах общались более часа, но это не дало результата

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

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Президент России Владимир Путин подтвердил слова украинского лидера Владимира Зеленского, что их взгляды кардинально расходятся в вопросе передачи Украине контроля над границей в части Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам "нормандских переговоров".

"У нас действительно позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять: мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения", – сказал он.

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Путин напомнил, что в Минских соглашениях прописано, что Украина берет контроль над границей на следующий день после выборов (Киев же хочет сначала вывода российских войск и контроля над границей, и только потом выборы).

"И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. И если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все и создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать. Такова наша логика, и, мне кажется, что она вполне оправдана", – подчеркнул российский президент.

Как сообщали новости "Сегодня", на пресс-конференции Зеленский заявлял, что у него с Путиным разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы. По его словам, он пытался договориться о передаче контроля над границей до выборов, а российский лидер ссылался на договоренности, которые были подписаны три года назад другим украинским президентом.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция началась ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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