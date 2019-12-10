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О чем удалось договориться: главное об итогах саммита "Нормандской четверки"

10 декабря, 04:38

Одним из основных итогов встречи в «нормандский формате» стала договоренность о продолжении начала диалога

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит "Нормандской четверки", в разных форматах он продолжался почти восемь часов.

Четырехсторонней встрече лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы. Позже встреча "четверки" была прервана для почти часовых переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого "четверка" вновь встретилась, но уже за рабочим ужином.

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В общей сложности лидеры России и Франции, Германии и Украины общались вчетвером более 5,5 часа, а после дали пресс-конференцию.

По ее итогам стало известно, что Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорились:

В тренде
Пресс-конференция Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: полное видео

Не договорились:

Перевод итогового коммюнике также опубликовал сайт президента Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами после саммита, заявил, что условным счетом после встречи лидеров "Нормандской четверки"(Украина, Германия, Франция, Россия — ред) в Париже стала "ничья". "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", — отметил украинский лидер по итогам переговоров.

Детали в материале: Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Источник: Сегодня

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