Наступление России на Донбассе: эксперт указал на странность с разведкой

Не заметить концентрацию и выход БТГ на позиции было невозможно, говорит Олег Стариков

Боевики размещают огневые позиции возле жилых кварталов / Фото: AFP

Произошедшее во вторник, 18 февраля, утром обострение на Донбассе может быть приурочено к пятилетию выхода украинских военных из окружения в районе Дебальцево.

Такое мнение сайту "Сегодня" высказал военный эксперт Олег Стариков. Он указывает на три важных составляющих произошедшей эскалации:

"Во-первых, Российская Федерация приурочила данную провокацию к годовщине вывода наших войск из Дебальцево, чтобы дискредитировать не только Украину, но и ВСУ. Во-вторых, РФ использует методы принуждения силой, чтобы украинская сторона шла в фарватере всех требований Кремля по выполнению Минских соглашений так, как этого требует РФ. В-третьих, к большому сожалению, наши Вооруженные силы не дали жесткий отпор с использованием ствольной и реактивной артиллерии в отношении подразделений, которые нарушили перемирие и вошли в зону, из которой мы временно отошли по Минским договоренностям перед встречей в Париже", – говорит эксперт.

Он также задается вопросом: почему не сработала разведка? Ведь большое наступление требует большой подготовки, которую невозможно не заметить.

"Мне непонятно, почему не сработала наша разведка, т.к. было нападение на четыре опорных пункта, силы составляли 1 к 3. То есть, на нас напала целая батальонно-тактическая группа с вооружением. Не заметить ее концентрации и выхода на боевые позиции было невозможно. Я думаю, сейчас командование ОС должно разобраться, почему не сработала разведка. Но самое основное – наши ВСУ должны были дать жесточайший отпор с помощью реактивной и ствольной артиллерии, потому что они вторглись на нашу территорию в нарушение всех договоренностей. Если бы наши войска это сделали, это привело бы к шоку, и впредь такого со стороны 1-го и 2-го "армейских корпусов" Южного военного округа РФ не повторилось бы", – говорит Стариков.

В то же время военный обозреватель предостерегает украинцев от паники, и утверждает, что большой войны ждать не стоит.

"Никаких обострений на Донбассе высшего тактического уровня не будет. Так как вооруженный конфликт переведен в конфликт малой интенсивности после подписания Петром Порошенко "Минска-2". Такой конфликт не подразумевает боевых столкновений между подразделениями выше тактического звена. Поэтому никакой опасности для территориальной целостности и суверенитета нет, т.к. у нас там находится группировка численностью примерно как один-два армейских корпуса РФ. А такие провокации – эскалации и деэскалации будут продолжаться волнами", – говорит Стариков. В тренде Наступление России на Донбассе: эксперт указал на странность с разведкой

/ Фото: Сегодня

Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что наступлением на Донбассе Путин дал явный намек властям Украины .

Ранее сообщалось, что в Кремле открестились от причастности к наступлению боевиков на Донбассе и уверяют, что не в курсе, почему это произошло, о чем заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как разворачивалось боестолкновение смотрите на видео:

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Видео: facebook.com/istokoz

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