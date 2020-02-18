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У Путина прокомментировали наступление боевиков на Донбассе

18 февраля, 12:17

Россия ожидаемо опровергла свою причастность к эскалации

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В Кремле открестились от причастности к наступлению боевиков на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, понесет ли Москва ответственность за обострение на Донбассе, поскольку боевики поддерживаются Россией, он ответил: "Нет, это совершенно неправильная формулировка. Так нельзя воспринимать".

"Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", – сказал Песков.

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Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще четверо ранены. У боевиков тоже один погибший, но пять тяжело раненных. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины.

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Фото: facebook.com/MIDRussia

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе. По его словам, особого цинизма ситуации добавляет то, что наступление боевиков было совершено в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

В свою очередь военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке. Константин Машовец отметил, что противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Россия Донбасс наступление Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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