Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе

Хозяин Кремля ни с кем и ни о чем договариваться не будет, говорит Юрий Карин

Владимир Путин. Фото: Heidi Levine/REUTERS

Попытка наступления боевиков т.наз. "ЛНР", наемников из РФ и кадровых российских военных в районе Золотого и трассы "Бахмутка" в очередной раз показала, что оккупанты не намерены договариваться с Киевом.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", подполковник запаса ВСУ Юрий Карин рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Сегодняшняя кровавая подлость со стороны "братушек" из сопредельного государства – толстый намек нынешним украинским властям об окончании цветочно-конфетного периода в их отношениях. Хищник дал понять, что с едой не разговаривает", – говорит аналитик.

По его мнению, учитывая гибридный характер российской агрессии, следует понимать, что сегодняшние события всего лишь применение Кремлем военного фактора, как вспомогательного инструмента при оккупации нашей страны.

"Сегодня военный преступник Путин, в глазах которого умудрились разглядеть желание завершить войну, попросту размазал все мирные инициативы нынешних украинских властей. Тем самым дав старт очередной волне расшатывания ситуации внутри страны с помощью уже другого инструментария – информационного, экономического и прочих методов влияния на украинское общество. Которые в идеале должны привести к власти в Украине московских марионеток. Прочие результаты работы российских спецслужб по разжиганию гражданского противостояния вплоть до кровопролития, естественно, приветствуются", – говорит координатор "Информсопротивления". В тренде Когда Рада заслушает отчет правительства: Разумков назвал дату

Он также обратил внимание, что сегодняшнее наступление российских оккупационных войск накануне созванного самим агрессором заседанию СБ ООН по надуманному обвинению Украины, говорит о полной недоговорибельности оккупанта.

"Ни с кем, ни о чем Путин договариваться не будет. Ему интересна лишь капитуляция на его условиях", – резюмировал Юрий Карин.

Напомним, в Кремле открестились от причастности к наступлению боевиков на Донбассе и уверяют, что не в курсе, почему это произошло, о чем заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в нарушении договоренностей и призвало мировое сообщество отреагировать на сегодняшнюю вооруженную провокацию оккупационных войск на Донбассе.

Реклама

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама