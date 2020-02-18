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Обострение на Донбассе, Зеленский созвал силовиков: онлайн-трансляция брифинга

18 февраля, 11:59

После неутешительных новостей с Донбасса президент срочно собрал заседание СНБО

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию брифинга, в котором принимают участие секретарь СНБО, руководство Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Отметим, что изначально не сообщалось, в связи с чем созвано заседание СНБО. В то же время на Донбассе сегодня произошли ожесточенные бои на Луганском направлении.

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Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон.

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Фото: facebook.com/MIDRussia

ВСУ потеряли одного бойца, еще четверо ранены. Отметим, что у боевиков тоже один погибший, но пять тяжело раненных. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины.

В свою очередь Владимир Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе. По его словам, особого цинизма ситуации добавляет то, что наступление боевиков было совершено в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

Добавим, что военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке. Константин Машовец отметил, что противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс СНБО брифинг

Источник: Сегодня

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