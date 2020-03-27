НАТО обсуждает дополнительную помощь для Украины – Столтенберг

Из-за широко распространившейся коронавирусной эпидемии в НАТО не только пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год, но перенесли заседание Североатлантического совета с участием Украины и Грузии.

Но, несмотря на это, страны-партнеры планируют обсудить предоставление Украине дополнительной поддержки в рамка Комплексного пакета помощи.

Об этом, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сказал ему во время телефонного разговора 27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Политика нового правительства Украины относительно НАТО остается абсолютно неизменной", – подчеркнул министр.

Он отметил несколько ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия:

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предоставление нашему государству статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО в качестве дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере;

восстановление заседаний комиссии Украина-НАТО на высоком уровне;

обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Кулеба и Столтенберг также обсудили последние деструктивные шаги России, включая запрет негражданам РФ владеть земельными участками на территории незаконно оккупированного Крыма.

Они сошлись на недопустимости таких действий, и что это является грубым нарушением как государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, так и международного гуманитарного права.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о том, что у Украины есть все шансы стать членом НАТО и для этого нет никаких юридических препятствий.

Смотрите в сюжете, как в конце октября 2019 года делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом посетила Украину:

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