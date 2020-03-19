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В НАТО отменили крупнейшие военные учения из-за коронавируса

19 марта, 17:48

Станислав Кожемякин

В маневрах Defender 2020 должны были принять участие 37 тыс. человек

На фоне широко распространившейся коронавирусной инфекции вслед за отменой учений Cold Response в Норвегии в НАТО пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год.

Об этом 19 марта заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, подтвердив, в частности, прекращение учений Defender 2020, которые должны были стать крупнейшими стратегическими маневрами в Европе с конца холодной войны.

Маневры должны были стать симуляцией "ответа НАТО" на масштабное неядерное нападение на страны альянса с востока неназванной страной. В них должны были быть задействованы 37 тыс. человек.

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"Мы адаптировали нашу программу учений. Мы отменили ряд учений, отложили или изменили формат других", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что за тот неполный срок, что длились учения, США потренировались в переброске военной техники через Атлантику и передислоцировали несколько тысяч единиц военного снаряжения и техники, продемонстрировав свою приверженность к защите Европы.

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Йенс Столтенберг подчеркнул, что коронавирус "не подорвал способность НАТО действовать в случае необходимости".

В апреле должна состояться встреча глав МИД стран-членов альянса, но, в каком она пройдет формате, пока что не решили.

Больше о масштабах распространения и последствиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в странах НАТО и их противниках вы можете узнать в онлайн-хронике "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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НАТО коронавирус военные учения Йенс Столтенберг

Источник: ТАСС

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