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Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму (документ)

25 марта, 13:34

Станислав Кожемякин

Президент России ввел новое циничное ограничение на украинском полуострове

Оккупационные власти незаконно аннексированного Крыма, который ранее закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса, запретят иностранным компаниям и гражданам, в том числе и украинцам, владеть земельными участками на полуострове.

Соответствующий указ от 20 марта № 201 "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный указом президента Российской Федерации от 9 января 2011 г. № 26" был подписан президентом РФ Владимир Путин вскоре после его визита в Крым.

Согласно тексту опубликованного на российском портале правовой информации документа, ограничения распространяются на 8 из 12 муниципалитетов аннексированного Севастополя, и 19 из 25 муниципалитетов Крыма.

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С полным текстом указа Путина вы можете ознакомиться, скачав его по ссылке ниже:

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Прикрепленный файл:

Необходимо отметить, что часть жителей полуострова отказалась получать российское гражданство после аннексии в 2014 году и все еще остается гражданами Украины. Кроме того, немало земельных участков в Крыму принадлежат украинцам с континентальной части страны.

Напомним, что с 1 марта украинцам запретили въезжать в Россию по внутренним паспортам. Для этого им придется пользоваться только документами для заграничных поездок.

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