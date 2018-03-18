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НАТО пересмотрит отношение к России из-за ее нарастающей агрессии – Генсек https://www.segodnya.ua/img/article/11233/31_main.1521365108.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11233/31_tn.1521365108.jpg Политика Из-за агрессивного поведения России страны-члены НАТО должны усиливать оборонный потенциал

НАТО пересмотрит отношение к России из-за ее нарастающей агрессии – Генсек

Сегодня, 11:24

Из-за агрессивного поведения России страны-члены НАТО должны усиливать оборонный потенциал

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Североатлантический альянс пересмотрит отношение к России, будет наращивать оборонный потенциал, улучшать готовность к активным действиям из-за агрессии и непредсказуемости Москвы. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, передает DW.

Ярким примером усиления российской агрессии он назвал отравление нервно-паралитическим веществом в Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля.

Генсек выразил надежду, что лидеры стран-членов альянса пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите этим летом.

Столтенберг выразил обеспокоенность возможностью расширения Россией ядерного потенциала.

Ранее он заявил, что НАТО не хочет новой "холодной войны", однако давно наблюдает за стремительным перевооружением России в последние годы, а недавняя демонстрация нового ядерного оружия и вовсе вывела потенциальную российскую угрозу на новый уровень.

 Как сообщалось, разработка Россией новой ракеты средней дальности может поставить мир на грань нового витка гонки ядерных вооружений.

НАТО обвиняет Россию в провоцировании гонки ядерных вооружений

19 Февраля 2018, 08:33 Просмотров: 279

Действия России "вызывают тревогу", заявил Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Разработка Россией новой ракеты средней дальности может поставить мир на грань нового витка гонки ядерных вооружений
Россия, НАТО, пересмотр, Столтенберг, гонка вооружений

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