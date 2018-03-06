НАТО не хочет новой "холодной войны": Столтенберг ответил на ядерные угрозы Путина

НАТО давно наблюдает за стремительным перевооружением России в последние годы, а недавняя демонстрация нового ядерного оружия и вовсе вывела потенциальную российскую угрозу на новый уровень. Поэтому Альянс активно занимается укреплением своей обороны. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

По его словам, Альянс не хочет новой гонки вооружений, которую ему навязывает Россия.

"Конечно, мы обеспокоены, потому что НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Эта картина, которую мы видели в течение нескольких лет, является частью того, почему НАТО сейчас адаптирует и внедряет сильнейшее усиление нашей коллективной обороны со времен "холодной войны", – сказал Столтенберг.

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Он подчеркнул, что Альянс не будет прибегать к зеркальным действиям в ответ на шаги со стороны России по принципу "ракету на ракету", "оружие на оружие".

Кроме того, Генсек НАТО призвал Россию соблюдать Договор о промежуточных ядерных вооружениях.

Напомним, 1 марта во время выступления перед Федеральным собранием российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает, но во всеуслышание побряцал оружием. Путин рассказал, какие новые виды вооружения разрабатываются в России и что для них теперь не помеха любая система ПРО.

Также сайт "Сегодня" писал, как официальные ведомства США – Пентагон, Госдеп и Белый дом – отреагировали на ядерные угрозы Путина. Там считают, что Путин играл на публику и реальной опасности для США его заявления не несут.