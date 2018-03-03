Зачем Путин демонстрировал ядерное оружие: в России назвали три причины

Президент России Владимир Путин продемонстрировал новую мощнейшую ракету "Сармат" в рамках подготовки к выборам, а также чтоб припугнуть европейцев и заставить их задуматься о снятии санкций.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.

По его словам, в первой части своей пресс-конференции президент РФ рассказывал, какие "пряники" принесет народу, а во второй он "обнажил торс" и попытался продемонстрировать соотечественникам силу России по отношению к Западу.

"По расчету Путина и его политтехнологов, очевидно, обе части должны равно понравиться населению. Первая – выделить слюну. Вторая – выделить тестостерон от национальной гордости и хвастовства. При этом вторая часть выступления Путина абсолютно бессмысленна. Поскольку в первой части своего выступления Путин сказал: проблема России – не в том, что нас кто-то может захватить, завоевать, отнять у нас территорию; проблема России – в нашей технологической отсталости. Во второй части демонстрируется (нацеленное на США – ред.) оружие, которым мы можем уничтожить, раздавить, разгромить именно тех, кто нас не собирается захватывать, кто на нас не собирается нападать и кто не является стратегической проблемой для России, как следует из первой части", – рассказал Радзиховский и добавил, что это послание было направлено не к США, а именно к россиянам накануне выборов.

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Кроме того, он не исключил и вариант с запугиванием Запада ради снятия санкций с России.

"Второй ответ о смысле заявления: это обращено не только к российскому избирателю, но и, действительно, к нашим неуважаемым западным партнерам. Вы нам санкции, вы наших спортсменов на Олимпиаду не пускаете, вы с нами разговариваете как с какими-то чуть не уголовниками, мировыми агрессорами? Так получите в ответ! Получай, фашист, гранату! То есть это игра на пиар-агрессию, пиар-повышение ставок, пиар-гонку вооружений. И третий ответ: это не только пиар-гонка вооружений, а и способ психологически давить на "жалкие и трусливые" европейские элиты. Упование на то, что европейцы при виде этого ролика затрясутся. Я думаю, возможны три этих посыла, и они абсолютно не исключают один другой", – подчеркнул журналист.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "оправдываясь" за выступление Путина о российской "ракетной атаке", сказал, что на демонстрируемом ролике никаких карт Флориды не было и Россия не подразумевала ядерный удар по США.

В свою очередь Меркель и Трамп обсудили высказывания Путина о новых ракетах. Канцлер Германии и президент США провели телефонный разговор.