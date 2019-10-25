Украина расширит участие в миротворческих миссиях НАТО – Кулеба

Ее только Украина получает поддержку Альянса, но и Альянс получает поддержку от Украины

/ Фото: Минобороны Украины

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В Украину 30-31 октября едет Североатлантический совет. В рамках визита будет проведено заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. и, возможно, будет объявлено об увеличении вклада Украины в миротворческие операции Альянса. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Месяц назад мы проинформировали Альянс о нашем согласии на расширение участия Украины в миссии в Косово. Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии. Мы исходим из того, что это очень полезная практика. Потому что не только Украина получает поддержку Альянса, но и Альянс получает поддержку от Украины. И это очень ценится нашими партнерами в НАТО", – отметил Кулеба.

Напомним, Кулеба также отмечал, что Европа всегда переоценивала Россию, а не недооценивала ее. В Европе есть целые школы мысли, которые убеждены, что надо привлекать Россию в разные форматы сотрудничества, и это привлечение будет сдерживанием России, инструментом превращения России в более цивилизованное государство.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Интервью с Дмитрием Кулебой: "Украина уже подала заявку на получение ПДЧ", и смотрите на видео ниже.

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