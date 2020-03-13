Не целоваться в щеки и держать дистанцию: Зеленский озвучил правила безопасности в связи с коронавирусом

«Гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса», - заметил глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать личную гигиену в связи с пандемией коронавируса.

"От каждого из нас очень многое зависит. Каждый человек, у которого проявляются даже легкие симптомы заболевания, должен самоизолироваться в течение как минимум семи дней, и обязательно обратиться к семейному врачу", – сказал он в своем обращении к украинскому народу.

Зеленский предложил украинцев предпринимать простые меры личной гигиены: мыть руки с мылом тщательно и не менее 30 секунд: пользоваться дезинфектором; здороваться, не пожимая руки, и не целуя друг друга в щеки; держать дистанцию в один метр.

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"Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Необходимы критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего нужна и информационная гигиена. Не ведитесь, пожалуйста, на провокации Интернет-аферистов, которые за деньги хотят просто посеять панику среди нас, среди украинцев. Вирус паники хуже коронавируса", – призвал он.

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Президент подчеркнул, что украинцы пережили и их не одолели "птичий грипп, свиной грипп и испанский грипп". "Мы сильные, и у нас все будет хорошо! Желаю вам 36,6. Будьте здоровы, дорогие украинцы!", – сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что у украинцев за границей есть трое суток, чтобы вернуться домой.

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