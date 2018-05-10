Олигархам Путина не нужна война с Украиной: Пионтковский указал на обострение ситуации в Кремле

Сегодня, 04:31

Российская элита недовольная ситуацией, в которую загнал их Путин, и хочет выхода РФ с Донбасса

Окружение Путина не в восторге от положения дел. Фото: kremlin.ru
Окружение Путина не в восторге от положения дел. Фото: kremlin.ru

Санкции уже начали действовать на окружение Путина, которое заинтересовано в уходе России с Донбасса и договариваться по Крыму.

Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, российская элита заинтересована в том, чтобы президент РФ Владимир Путин оставил Украину в покое.

"Диктаторы обычно преувеличивают свои способности контролировать ситуацию. На передачу контроля над украинско-российской границей Путин точно не пойдет, ведь это будет означать полный провал, капитуляцию. Хотя 95% людей, которые были на инаугурации Путина, мечтают об уходе России с Донбасса, а вопрос о Крыме – свести к долгим переговорам. Без Путина они бы на это очень легко пошли. Они теряют громадные деньги, хранящиеся на Западе. И задаются вопросом: зачем нам вся эта морока из-за одного человечка? Может, как-то иначе решить этот вопрос? И эти идеи будут у них назревать", – сказал Пионтковский.

Как уже рассказывал Андрей Пионтковский, революция в России будет, а гражданская война – нет. По его мнению, революционные выступление в России могут произойти уже очень скоро, и их основой станет молодежь.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, когда Путин примет решение по Донбассу. Он считает, что Украина, Европа и США не позволят Путину превратить войну на Донбассе в замороженный конфликт.
Россия, Путин, Донбасс, олигархи, Пионтковский

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