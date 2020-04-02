Не имеют отношения к реальной жизни: у Зеленского отреагировали на "пленки Лероса"

В Офисе президента заверили, что у власти нулевая толерантность к коррупции

В Офисе президента отреагировали на скандал вокруг записей, опубликованных народным депутатом Гео Леросом.

"Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис президента это или парламент. Ситуация с опубликованными записями, в которых фигурирует брат руководителя Офиса президента, показала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки", – говорится в заявлении.

Кроме того, в сообщении говорится о том, что разговоры на опубликованных записях "не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались".

У главы государства подчеркнули, что все изложенные факты должны быть реально проверены. Так же, как и источники появления записей и то, кто и с какой целью заказывал слежку.

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"Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата руководителя Офиса президента, и народного депутата, который выложил полученные пленки в публичную плоскость. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР – по заявлению руководителя ОП", – добавили у Зеленского.

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В Офисе президента отметили, что ждут официальных результатов расследования от стражей порядка.

"Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять любую из сторон до официальных результатов было бы неосмотрительно. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость – главное", - резюмировали в Зеленского.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге рассказал, что народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос пытался лоббировать назначение человека в одно из министерств. При этом сам нардеп ранее заявлял, что якобы брат Ермака ведет тайные переговоры о кадровых назначениях.

Андрей Ермак добавил, что правоохранительные органы занимаются этим делом.

Видео: president.gov.ua

Также мы сообщали, что правоохранители завели уголовное производство из-за скандала с братом Ермака. Так, народный депутат у себя в Facebook написал, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

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