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"Не лох": Сурков рассказал, что думает о Зеленском

26 февраля, 15:37

Экс-чиновник Кремля вспомнил «нормандские» переговоры в Париже

Уволенный из Кремля экс-помощник президента РФ Владислав Сурков был в составе делегации России на "нормандском саммите" в Париже, где встречались лидеры Украины, России, Франции и Германии.

Он рассказал в интервью изданию "Актуальные комментарии", что думает об украинском президенте Владимире Зеленском, увидев его на переговорах.

На вопрос, какое впечатление Зеленский произвел во время парижского саммита и что он может сказать о нем, бывший куратор Кремля по Украине сказал: "Не лох, во всяком случае. В Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях".

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Отметим, что данная фраза "я не лох" стала популярной после того, как в октябре 2019 года Зеленский приезжал в Золотое и в пылкой беседе с ветеранами-добровольцами сказал: "Я — президент этой страны, я же не лох".

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Напомним, в начале декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки" по Донбассу. Лидеры государства, помимо общего заседания, проводили отдельные встречи. Таким образом там впервые встретились Зеленский и Путин. Там же присутствовал и Сурков. Участник той встречи от Украины министр внутренних дел Арсен Аваков потом рассказывал о "психах" Суркова на встрече Зеленского с Путиным. Дошло до того, что уже экс-помощник президента РФ в гневе даже разбросал бумаги.

Как сообщали новости "Сегодня", в интервью российским СМИ уволенный из Кремля бывший помощник Путина жестко высказался в адрес Украины. Сурков считает, что ее не существует, и выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с Киевом. Он также не исключил, что границы нашей страны снова могут быть изменены Россией.

Смотрите также выступление Зеленского на открытии Форума "Age Of Crimea Forum 2020", где он делал заявления по Крыму:

Видео: president.gov.ua

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Владимир Зеленский Владислав Сурков

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