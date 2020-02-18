Путин официально уволил "куратора по Украине" Суркова

Указ об увольнении вступает в силу со дня его подписания

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Спустя три недели после появления слухов об увольнении помощника президента России Владислава Суркова, который считался "куратором" донбасских боевиков в Кремле, эта информация подтвердилась.

На сайте президента РФ 18 февраля был опубликован указ Путина об освобождении Суркова от занимаемой им должности.

В силу соответствующий документ вступает со дня его подписания.

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Напомним, о неожиданном уходе Владислава Суркова с госслужбы стало известно еще 25 января. Тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

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Официально в Креме это пока не комментировли, но по неофициальной версии Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла.

В свою очередь экс-помощник президента Украины и глава Офис президента Андрей Ермак утверждал, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак "больше настроен на диалог", чем Сурков.

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