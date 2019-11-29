Не позволим сливать "дела Майдана": Зеленский требует изменений в закон

Поправки к закону могут внести уже 3 декабря

/ Фото: president.gov.ua

Парламентская сессия Верховной Рады 3 декабря должна начаться с внесения изменений в закон о Государственном бюро расследований – касательно продолжения расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом, выступая в Генеральной прокуратуре Украины накануне Дня работников прокуратуры, заявил президент Владимир Зеленский.

"Третьего декабря первым вопросом на повестке дня в Верховной Раде Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит сливать "дела Майдана", – сказал он собравшимся.

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Зеленский напомнил о том, что с 20 ноября Генпрокуратура лишена функций следствия, но отметил, что расследование "дел Майдана" должно продолжаться в рамках других органов.

"Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане незалежности в 2013-2014 годах", – уточнил президент.

Напомним, что ранее уголовные производства по делам Майдана в Украине разделили между тремя ведомствами: Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро и Нацполицией.

Мы также сообщали, что разные ведомства будут отвечать за разные направления расследований: НАБУ достанется экономическая часть, ГПУ – процессуальная, а ГБР – репрессии против майдановцев.

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