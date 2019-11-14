Битва за землю: как с оскорблениями и уговорами голосовали за земельную реформу

Фото: "Слуга народа" / Facebook

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В среду, 13 ноября, Верховная Рада приняла за основу в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Исторический документ призван положить конец практике ежегодного продления моратория на продажу земли и разрешает практически свободный оборот главного ресурса Украины.

Без особого накала

Рассмотрение проекта в Верховной Раде, как и ожидалось, вызвало бурные дебаты. Впрочем, по субъективному ощущению корреспондента сайта "Сегодня", накал страстей в парламенте далеко не соответствовал ни серьезности момента, ни важности решения в контексте долгосрочных последствий для страны. Скажем так: стены Верховной Рады видели гораздо более жесткие "баттлы" по гораздо менее важным вопросам. Навскидку можно вспомнить хотя бы несколько "бюджетных ночей", когда депутаты бились за правки, в буквальном смысле слова "не щадя живота своего". Что уж говорить о баталиях Конституционной ночи 1996-го года, Конституционной реформы 2004-го, политических противостояний в парламенте времен президента Ющенко. На их фоне "битва за землю" розлива 2019-го выглядела более чем пресно.

Фото: Сегодня

Трудно сказать, что тому послужило причиной. Возможно, оппозиция (а в этот день решению оппонировали все политсилы и даже часть "Слуг народа"), загипнотизированная всесокрушающим напором первых месяцев работы монокоалиции, попросту не верила в свои силы и заранее внутренне согласилась с результатом. Возможно, наоборот, расчет был на то, что на этот-то раз голосов у монокоалиции за проект и не хватит. Возможно, было понимание, что окончательный расклад по голосованию формируется как раз в этот момент, но не в сессионном зале. А потому особого резона накалять страсти нет. Может быть, свою роль сыграло отсутствие искренней поддержки улицы. Нет, стандартный митинг под стенами ВР, конечно, был. Но его масштабы и, главное, настроения, снова-таки, далеко не соответствовали моменту.

Как бы там ни было, основные события в этот день сосредоточились в сессионном зале, а точнее, у трибуны, на которую были направлены все камеры. Но по порядку.

Улица: мы просто поддержать…

Еще на дальних подходах к Верховной Раде к прохожим внимательно приглядывались усиленные наряды полиции. Чем ближе к парламенту, тем представителей силовых структур становилось больше: правоохранители, видимо, готовились к серьезным протестам под стенами ВР. Но таковых в этот день не случилось. На пятачке со стороны Мариинского парка собралось несколько сотен (может, около тысячи) людей – в основном пенсионеры. Вдоль Грушевского в ряд выстроилось несколько тракторов. Над митингом развевались флаги "Всеукраинской аграрной рады" и "Свободы".

Фото: Сегодня

- Вы, насколько я понимаю, протестуете против продажи земли? – спрашиваю у нескольких митингующих.

- Ой, я не буду говорить…

- А я уже рассказывала сегодня. Хватит…

С трудом найдя желающих пообщаться с прессой, узнаю, что люди собрались, "чтобы поддержать аграриев".

Мария Виннык: собрались поддержать аграриев.Фото: Сегодня

- Зеленский и "слуги народа" хотят распродать всю землю, – поясняет участница митинга Мария Виннык. – А земля – это кормилица наша. Это богатство, которое нельзя продавать. И мы просто собрались, чтобы поддержать аграриев.

- Но вы не фермер?

- Нет.

- Землевладелец?

- Нет. Я вообще киевлянка. Тут есть аграрии, фермеры. А мы просто поддерживаем их.

В дальнейшем выяснилось, что пришедших "просто поддержать" среди присутствующих довольно много. Также, как уяснил для себя в ходе разговоров корреспондент сайта "Сегодня", единых взглядов на вопрос продажи земли у митингующих нет. Если одни категорически выступали против продажи в любой форме и когда-либо, то другие были не против, чтобы вопрос был рассмотрен "когда-то потом, лет через пять". Одни допускали возможность продажи только украинцам, другие – только выкупа земли государством. Ну, и так далее.

Фото: Сегодня

Изучив пусть и нерепрезентативный, но все же срез мнений, отправляюсь в парламент, где народные интересы представлены в концентрированном виде.

Претензии у всех

В кулуарах народные депутаты в который раз разъясняют журналистам позицию фракций или свою личную.

"Европейская солидарность не может поддержать этот законопроект, потому что это проект не о рынке земли, а о базаре. И европейские партнеры Украины поддерживают свободный оборот земли, но не в таком виде. Никакой защиты селянина через минимальную цену на землю в нем нет. Никакой защиты фермера – как ему покупать – нет. Главное: этот закон не позволит решить задачу создания крепкого среднего класса на селе, – рассказывает корреспонденту сайта "Сегодня" представитель ЕС Алексей Гончаренко.

Член "Оппоплатформы – За жизнь" Юрий Павленко, в свою очередь, разъясняет, как именно, по мнению этой политической силы, должен решаться "земельный вопрос".

"Государство сегодня абсолютно не готово к открытию рынка земли. Не существует кадастра, не существует оценки земли и так далее. Потому мы настаиваем: чтобы начать дискуссию, нужно навести порядок в вопросе с землей. Второе: мы считаем, что только люди имеют право решать, нужно ли разрешать продажу земли. Потому после наведения порядка необходимо провести референдум. И только после этого начинать дискуссии по соответствующим законопроектам. То есть именно в таком порядке должен решаться вопрос, – говорит народный депутат.

Против открытия рынка земли уже традиционно выступает "Батькивщина" (подобной позиции политсила придерживается последние несколько лет). Также выясняется, что решение не поддержит и группа "За будущее". Интригой остается позиция "Голоса" и, собственно, фракции "Слуга народа": накануне ходили упорные слухи, что в монокоалиции существует серьезная оппозиция законопроекту и голосов за принятие решения нет. Слухи тотчас частично подтверждаются.

"Я знаю, что есть политическая воля президента и премьера открыть рынок земли, и я их поддерживаю. Но в то же время я вижу, что есть общество, которое ставит много вопросов. И считаю – это мое субъективное мнение, – что проект "сырой". Я не буду за него голосовать. Я воздержусь", – рассказывает журналистам представитель премьера Ирина Верещук.

Народный депутат рассказывает, что ключевые вопросы к проекту – размер участка, который в проекте разрешается давать "в одни руки", а также отсутствующее в проекте упоминание о референдуме, на котором люди ответят, можно ли продавать землю иностранцам.

"Я не против открытия рынка земель. Но считаю, что мы пока не готовы к этому, – рассказывает корреспонденту "Сегодня" еще один депутат из монокоалиции Юлия Яцык. – Нужно провести инвентаризацию, нужно передать землю из госсобственности в громады, нужно упорядочить реестры. Этот вопрос требует правового взвешенного подхода. Потому я считаю, что в нынешней редакции проект принимать нельзя", – говорит народный депутат.

Впрочем, подавляющее большинство "слуг" поддерживают проект.

"У меня бабушка в Черниговской области получает от арендаторов девять тысяч в год за пай. До этого вообще зерном получала. Многие люди, особенно пожилые, на селе хотели бы продать свою землю за хорошую цену, но не могут сделать это. Другие же не могут купить землю, чтобы работать на ней. Уверена, есть потребность, чтобы мы, наконец, финализировали вопрос рынка земли", – говорит народный депутат Мария Мезенцева.

И даже если у парламентариев остаются какие-то вопросы, они уверены, что эти вопросы ко второму чтению будут сняты.

"У меня самого есть претензии к проекту, – признается журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. – Но это технические вопросы: размер участка, референдум… Они будут решены ко второму чтению".

Арахамия выглядит озабоченным, но не настолько, чтобы подтвердить подозрения насчет серьезных проблем у монокоалиции с голосами в поддержку проекта. По его словам, нежелание поддерживать проект высказали "человек восемь" из фракции.

- Появилась информация, что Верещук за ее позицию грозит увольнение с должности представителя Кабмина. Это правда? – спрашиваю у руководителя фракции.

- Опровергаю эту информацию. Это неправда.

- И вообще никаких репрессий против депутатов из фракции, которые не поддержат решение, не будет?

- Какие у нас могут быть репрессии? У нас тут каждый делает, как хочет. А за что бедную Ирину Верещук, которая наш человек, которая отлично справляется со своими обязанностями? Какие репрессии?! Может, она вообще передумает, убедившись, что мы гарантируем внесение нормы о референдуме по продаже земли иностранцам ко второму чтению? А мы гарантируем. И я лично. Я сказал, что, если этого не случится, я ухожу из Верховной Рады – это мое обещание, – говорит Арахамия.

Дискуссии на повышенных тонах

Тем временем основные события происходят в зале. "Оппоплатформа-За жизнь" блокирует трибуну. Чуть позже к акции – но со стороны президиума – присоединяется "Батькивщина". Депутаты артикулируют примерно то же, что уже слышали журналисты в кулуарах. Однако на повышенных тонах, порой срываясь на откровенные оскорбления оппонентов.

Пожалуй, земля имеет действительно сакральное значение для украинского менталитета. Иначе трудно объяснить нехарактерную в другое время образность и патетику, то и дело проскальзывавшую в выступлениях парламентариев (ТОП-15 цитат, прозвучавших в этот день с трибуны, смотрите ниже). Но как бы там ни было, все выступления можно свести к простым аргументам. "База пока еще не готова". "Закон плохой". "Народ против", – утверждали противники проекта. "Дайте людям право распоряжаться их же имуществом", – парировали сторонники.

Здесь же выяснилось, что "Голос" не будет поддерживать проект, а потому вопрос о наличии необходимого числа голосов снова стал актуальным. Ближе к моменту голосования в правительственной ложе появилась "тяжелая артиллерия" в лице премьера Алексея Гончарука. Долго в своем кресле премьер не сидел – отправился в президиум, где посовещался о чем-то со спикером Дмитрием Разумковым и вице-спикером Русланом Стефанчуком. А затем там же вместе со Стефанчуком долго разговаривал с руководителем фракции "Голос" Сергеем Рахманиным – не исключено, пытался убедить его изменить позицию.

Фото: Сегодня

Как показало время, это не удалось. Но особо и не понадобилось: 227 голосов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов с лихвой хватило, чтобы проект, поддержанный профильным комитетом, был одобрен.

После баттла

Противники закона в зале и заметно поредевшие ряды митингующих на улице синхронно встретили высветившиеся на табло цифры криками "Ганьба". "Европейская солидарность" заявила о намерении плотно поработать над подготовкой проекта ко второму чтению, внеся в него все недостающие, на их взгляд, нормы. Начиная с минимальной стоимости, за которую можно будет купить землю, и заканчивая нормой о проверке происхождения средств, за которые будет покупаться земля. А "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к действующей власти. По словам Юлии Тимошенко, политсила подготовит обращение в Конституционный суд с просьбой разъяснить, может ли закон о продаже земли быть принят без референдума.

Уже ночью появилась первая публичная реакция президента Владимира Зеленского на утверждение закона.

"Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сегодня сделали, и я, и вы, мы, сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство. Каждый украинец станет собственником своей земли. И я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которого стал каждый из вас. Спасибо вам", – сказал глава государства в видеообращении, опубликованном на странице Facebook Зе!Команды.

Топ-15 цитат дня

"Земля – это ДНК нашего народа". Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. "Мы, наконец, сведем счеты с этим маньяком Лениным и с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли". Никита Потураев, народный депутат, фракция "Слуга народа". "И уже опомнитесь, путинские прихвостни, сколько можно! Вы уже утомили, Господи". Никита Потураев, народный депутат, фракция "Слуга народа". Уважаемые друзья и вот этот ишак, который сейчас выступал. У меня только одно гражданство, подонок, гражданство Украины. А ты – ишак, продающий землю". Вадим Рабинович, народный депутат, фракция "Оппоплатформа – За жизнь". "Сейчас под парламентом и в Киеве находятся аграрии. А если сюда приедут шахтеры, то кому-то в задницу загонят отбойный молоток". Сергей Вельможный, народный депутат, внефракционный. "Не делайте глупостей. Сможете ли вы, чтобы ваши семьи голодали? Или вы предадите свою мать, а мать – это наша земля? Вас проклянут просто все украинцы…" Сергей Шахов, народный депутат, внефракционный. "Каждый из нас должен сегодня думать: голосовать ему или нет, продавать родную семью, родную мать, родных детей, или не продавать в рабство". Сергей Шахов, народный депутат, внефракционный. "Как только палец иностранных своих копыт всунут в земельный рынок Украины, они будут истощать нашу землю биотопливными какими-то растениями". Сергей Шахов, народный депутат, внефракционный. "У нас очень много звуков и резиновых изделий в Верховной Раде Украины". Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады. "С одной стороны, вы рассказываете о важности рынка земли, вопросов земли. А с другой стороны, для нас обед важнее этого вопроса. Я думаю, что это некорректно". Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады. "У самой преступной власти никогда не поднималась рука проголосовать за то, чтобы продать украинскую землю. Потому что все понимали, что это будет карма. Это будет карма, которая будет проходить через поколения". Наталья Королевская, народный депутат, фракция "Оппоплатформа – За жизнь". "Уважаемые молодые политики!.. Вы, молодые и красивые, вы с чего начали? Вы начали с того, что приглашать сюда девушку такого поведения" ... Наталья Королевская, народный депутат, фракция "Оппоплатформа – За жизнь". "Слуги народа" сегодня станут "слугами дьявола". Михаил Папиев, народный депутат, фракция "Оппоплатформа – За жизнь". "Дорогие друзья, мы кончаем нашу страну". Юлия Тимошенко, фракция "Батькивщина". "Оказывается, у нас покупать землю в Конча-Заспе – это правильно, на святых склонах Днепра, а бабушке в деревне продать земельный участок – это неправильно". Марьян Заблоцкий, народный депутат, фракция "Слуга народа".

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