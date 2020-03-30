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  1. Новости политики

Не продержался и месяца: Рада уволила министра финансов

30 марта, 14:23

Сергей Мартынец

Министр был назначен в начале марта и едва дотянул до конца месяца

Верховная Рада на внеочередном заседании уволила с должности министра финансов Игоря Уманского. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов.

Уманский возглавлял Министерство финансов меньше месяца, и ему уже выразили недоверие.

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Напомним, что Уманский, как и остальные члены Кабмина, был назначен министром 4 марта на внеочередном заседании парламента. Политолог Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что среди назначенных министров есть достаточно неплохие профессионалы, имеющие заслуги в прошлом. В частности, он отметил и Игоря Уманского. Также эксперт считает, что новый Кабмин подбирается под решение определенных задач.

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В свою очередь, сам министр даже собирался встретиться с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества. В Минфине уверены, что новая программа МВФ для Украины является важной для поддержания финансовой стабильности.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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отставка Верховная Рада увольнение министр финансов Игорь Уманский

Источник: Сегодня

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