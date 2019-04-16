Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости политики

Не слышать людей – очень опасно: Порошенко назвал свою ключевую ошибку

Сегодня, 21:05

Президент извинился за просчеты в общении с украинцами

Петр Порошенко / twitter.com/poroshenko
Петр Порошенко / twitter.com/poroshenko.

Нынешние власти Украины должны признать, что не слышали простых людей. И, осознав эту ошибку, должны извиниться за нее, а потом выстраивать доверительные отношения.

Об этом говорится в Twitter нынешнего главы украинского государства Петра Порошенко.

"Не слышать людей – очень опасно. Это была одна из моих ошибок, которую я должен признать и извиниться за нее. Потому что ключевая позиция не только в компетентности, но и на уровне стратегической коммуникации и доверия, которое люди оказывают человеку на той или иной должности", – подчеркнул президент.

Напомним, неделей ранее Порошенко признал две серьезные ошибки, которые будет исправлять :

"Первая ошибка — коммуникационная. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества. Надо было научиться в новых условиях. Это то, что нас тоже отличает от России — ты убедить общество. Это будет правило следующие пять лет — изменение стратегической коммуникации. Когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов — это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку", – подчеркнул президент.

"И вторая ошибка — ошибка в кадровой политике. Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий", – резюмировал Петр Порошенко.


Читайте на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео" .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, ошибка, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Не слышать людей – очень опасно: Порошенко назвал свою ключевую ошибку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко назвал возможное время встречи "Нормандской четверки"

Сегодня, 20:28

Президент отметил, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "Нормандского формата"

Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео

Сегодня, 19:51

Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский", и сейчас решаются технические моменты

Порошенко и Зеленский арендовали стадион: в НСК "Олимпийский" раскрыли детали

Сегодня, 19:35

Соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу

Эксперт о дебатах Порошенко и Зеленского: Ситуация доведена до абсурда

Сегодня, 19:00

Политолог считает, что встреча кандидатов должна проходить в студии "Общественного"

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

"РФ сорвала украинскую программу строительства военных ракет"

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Продукт, который резко увеличивает риск рака

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной

Как очистить внутреннюю поверхность духовки

Тина Кароль снялась в новой откровенной фотосессии
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

СМИ узнали неизвестные детали биографии Марины Порошенко

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз