Не слышать людей – очень опасно: Порошенко назвал свою ключевую ошибку

Президент извинился за просчеты в общении с украинцами

Петр Порошенко / twitter.com/poroshenko.

Нынешние власти Украины должны признать, что не слышали простых людей. И, осознав эту ошибку, должны извиниться за нее, а потом выстраивать доверительные отношения.

Об этом говорится в Twitter нынешнего главы украинского государства Петра Порошенко.

"Не слышать людей – очень опасно. Это была одна из моих ошибок, которую я должен признать и извиниться за нее. Потому что ключевая позиция не только в компетентности, но и на уровне стратегической коммуникации и доверия, которое люди оказывают человеку на той или иной должности", – подчеркнул президент.

Напомним, неделей ранее Порошенко признал две серьезные ошибки, которые будет исправлять :

"Первая ошибка — коммуникационная. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества. Надо было научиться в новых условиях. Это то, что нас тоже отличает от России — ты убедить общество. Это будет правило следующие пять лет — изменение стратегической коммуникации. Когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов — это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку", – подчеркнул президент.

"И вторая ошибка — ошибка в кадровой политике. Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий", – резюмировал Петр Порошенко.

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