Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Порошенко заявил, что признал ошибки и будет их исправлять

Сегодня, 01:48

Глава государства считает первой ошибкой проблемы в стратегической коммуникации

Фото: president.gov.ua
Порошенко заявил, что признал ошибки и будет их исправлять //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bce/aed/5cabceaede630.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bce/aed/5cabceaede630.jpg Новости Глава государства считает первой ошибкой проблемы в стратегической коммуникации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что учел допущенные ошибки в стратегической коммуникации и кадровой политике. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, – сообщает сайт главы государства.

"Действительно изменил коммуникацию, в том числе и с гражданским обществом. Спасибо, потому что эта инициатива шла от гражданского общества в эти напряжённые времена", – сказал глава государства и поблагодарил за содействие организации встречи с общественными экспертами.

"Первая ошибка — коммуникационная. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества. Надо было научиться в новых условиях. Это то, что нас тоже отличает от России — ты убедить общество. Это будет правило следующие пять лет — изменение стратегической коммуникации. Когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов — это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку", – подчеркнул президент.

"И вторая ошибка — ошибка в кадровой политике. Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий", – резюмировал Петр Порошенко.

Ранее Порошенко сообщил, кого назначит на должности во время второй каденции, но не озвучил их фамилий


В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.

Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы


Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, кадры, ошибки, выборы президента, коммуникации, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко заявил, что признал ошибки и будет их исправлять". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко сообщил, кого назначит на должности во время второй каденции

Сегодня, 01:32

Президент Украины Порошенко не озвучил фамилий возможных кандидатов на должности

Порошенко рассказал, какие выводы он сделал после первого тура выборов

Сегодня, 01:11

Претензии людей к властям глава украинского государства считает абсолютно объективными

Дебаты Порошенко и Зеленского: в "Олимпийском" обратились к НОТУ

Сегодня, 00:58

В администрации объяснили, когда можно будет сформировать и обнародовать точную сумму

Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

Сегодня, 00:39

Свое решение президент Украины Петр Порошенко мотивировал заботой об избирателях

Порошенко в ближайшие дни назначит судей Антикоррупционного суда

Вчера, 23:59

Он отметил, конкурс на должности судей был проведен блестяще

Аласания рассказал, когда НОТУ будет готово к проведению дебатов

Вчера, 22:12

Переговоры о проведении дебатов пока что начал только штаб Зеленского

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Неформатные жены знаменитостей. Фото

Драка в матче женских юниорских сборных РФ и Швейцарии. Видео

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Хацкевич: Гармаш мог и героем матча стать

Ученые зарегистрировали загадочные толчки во льдах Антарктиды

Александр Гвоздик - Дуду Нгумбу: Видео лучших моментов боя

Цены на газ для населения могут снизить уже в апреле

Радикальная люстрация: Украине предлагают уволить всех судей

Базовые упражнения для роста мышц и повышения тестостерона
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Российские болельщицы в бомбической форме

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров

В РФ создали аналог экулизумаба - самый дорогой препарат в мире