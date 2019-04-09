Порошенко заявил, что признал ошибки и будет их исправлять
Глава государства считает первой ошибкой проблемы в стратегической коммуникации
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что учел допущенные ошибки в стратегической коммуникации и кадровой политике. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, – сообщает сайт главы государства.
"Действительно изменил коммуникацию, в том числе и с гражданским обществом. Спасибо, потому что эта инициатива шла от гражданского общества в эти напряжённые времена", – сказал глава государства и поблагодарил за содействие организации встречи с общественными экспертами.
"Первая ошибка — коммуникационная. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества. Надо было научиться в новых условиях. Это то, что нас тоже отличает от России — ты убедить общество. Это будет правило следующие пять лет — изменение стратегической коммуникации. Когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов — это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку", – подчеркнул президент.
"И вторая ошибка — ошибка в кадровой политике. Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий", – резюмировал Петр Порошенко.
Ранее Порошенко сообщил, кого назначит на должности во время второй каденции, но не озвучил их фамилий.
В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.
Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.
Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы:
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