"Не собираюсь останавливаться": адвокат опубликовал новое обращение Сенцова

Адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал обращение своего подзащитного.

Как написал Динзе на своей странице в Facebook, Сенцов не верит в обеспечительные меры со стороны России.

Адвокат сообщил, что Ранее Сенцова привозили в гражданскую больницу для обследования и возможности помещения в медицинское учреждение гражданского типа. "Главный Врач, как узнал, кого к нему привезли, сказал, что привяжет Олега к больничной койке, напичкает его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием. Если же Олег будет отказываться, то трубу с искусственным питанием поставит в нос, либо рот, на крайний случай в за*ницу. Вот такие врачи в России бывают. Карательная медицина", – написал Динзе.

"Я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо. Всем большой привет. Слава Украине!", – отметил Сенцов в своем послании.

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Ранее адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь, вице-спикер Рады Ирина Геращенко обеспокоена тем, что Россия никого не допускает к Олегу Сенцову, а также не предоставляет миру никаких фотографий Олега.