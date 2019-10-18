Не Трамп и не Зеленский: дипломат назвал ключевую фигуру в "украинском скандале"

Посол США в ЕС сказал, кто подталкивал Украину начать расследование против Байденов

Гордон Сондланд. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Американские чиновники, в том числе и высокопоставленные, должны были обсуждать политику Белого дома по Украине непосредственно с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Об этом, как сообщает Reuters, на закрытом заседании трех комитетов Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа 17 октября заявил посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, которому ранее Белый дом запретил ему выступать в Конгрессе.

По его словам, он "гораздо позже" осознал, что Джулиани целенаправленно подталкивает Украину начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Гордон Сондланд утверждает, что его, а также министра энергетики США Рика Перри и спецпредставителя по Украине Курта Волкера разочаровало такое решение Трампа, но они не могли его не придерживаться.

"Мы считали, что работники Госдепартамента, а не личный адвокат президента, должны нести ответственность за все аспекты внешней политики США в отношении Украины", – объяснил дипломат.

По словам Сондленда, просить зарубежное правительство провести расследование с целью влияния на предстоящие выборы в США "была бы неправильным".

Его показания подчеркнули главную роль Джулиани в скандале с Украиной. До того, как состоялся июльский звонок Трампа с президентом Украины, Джулиани работал над тем, чтобы убедить Украину провести расследование против Байдена.

Его слова противоречат показаниям заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, по словам которого после инаугурации президента Владимира Зеленского Белый дом поручил заниматься Украиной Сондланду, Волкеру и Перри.

Как уже сообщали "Сегодня", поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына Джо Байдена.

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